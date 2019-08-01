Прага с 18 сентября начнет принимать пассажирские авиарейсы из Перми

ПРАГА, 1 августа. /ТАСС/. Пермь станет 10-м российским городом, имеющим прямое воздушное сообщение с чешской столицей. Об этом в четверг сообщил ТАСС пресс-секретарь международного аэропорта имени Вацлава Гавела Роман Пацвонь.

"Первый рейс из Перми в Прагу запланирован на 18 сентября, - сказал он. - Полеты по маршруту будут осуществлять самолеты российской авиакомпании "Уральские авиалинии".

По его словам, по маршруту Прага - Пермь запустят два рейса в неделю. Они будут выполняться самолетами A320, борт которых принимает 160 пассажиров. Время в пути от чешской столицы до уральского города составит около 4,5 часа.

"Предполагается, что в течение предстоящего года новым рейсом воспользуется примерно 20 тыс. авиапассажиров", - отметил Пацвонь.

В текущем году пражский аэропорт примет не менее 17 млн авиапассажиров. Данный показатель, как прогнозирует пресс-секретарь, будет почти на 800 тыс. человек больше, чем в 2018 году. Увеличивается пассажиропоток из России, а Москва является одним из наиболее загруженных направлений, указал он.