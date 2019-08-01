Курс доллара превысил 64 рубля

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 14:58 мск достиг уровня в 64,01 рубля за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз курс доллара находился выше отметки в 64 рубля 19 июня текущего года.

Курс евро, в свою очередь, поднялся на 0,12%, до 70,58 рубля.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,43%, до $64,35 за баррель.

В новость были внесены изменения (15:24 мск) — добавлена информация после второго абзаца.