Перевозки поездами "Сапсан" выросли за семь месяцев на 6,1%

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Перевозки пассажиров поездами "Сапсан" за январь - июль 2019 года выросли на 6,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, всего перевезено 3,3 млн пассажиров. Об этом говорится в сообщении "Российских железных дорог".

Поездами "Сапсан" на направлении Москва - Санкт-Петербург за семь месяцев воспользовалось 3 млн человек. В июле 2019 года "Сапсаны" перевезли 545,4 тыс. пассажиров, что соответствует аналогичному показателю прошлого года. Поезда, курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, перевезли 498,4 тыс. пассажиров.

В настоящее время "Сапсаны" курсируют по маршрутам Москва - Санкт-Петербург и Москва - Нижний Новгород.