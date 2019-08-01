Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,37-1%

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,37% - до 2729,42 пункта, индекс РТС снизился на 1%, до 1346,4 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:59 мск увеличился на 0,43%, до 63,89 рубля, курс евро вырос на 0,23%, до 70,66 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,18% - до $63,47 за баррель.

В четверг российский фондовый рынок возобновил негативную динамику. Поводом к продажам послужило снижение на внешних рынках, прошедшее днем ранее после решения ФРС снизить ставку и комментариев, сопутствовавших решению и показавших отсутствие у регулятора четкой стратегии и уверенности в своем понимании экономики, сказал главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

На валютной секции Московской биржи рубль, на фоне негативной динамики на рынке энергоносителей, ослаб по отношению к основным мировым валютам. В случае если "быкам" в долларе удастся преодолеть отметку в 64 рублей, покупки в американской валюте могут активизироваться, что поспособствует дальнейшему ее росту. Иначе часть игроков может начать фиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в долларе, что приведет к откату и удержанию парой позиций в диапазоне 62,5-64 рублей, добавил Зварич.

Финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека полагает, что в пятницу российский рынок может частично восполнить потери предыдущего дня. "В отсутствие очевидных идей и новых сигналов со стороны торговых переговоров США и КНР индекс Мосбиржи, по оценкам "БКС Премьер", будет демонстрировать разнонаправленные движения в диапазоне 2710-2740 пунктов", - пояснил он.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин в пятницу ожидает диапазон закрытия торгов для индекса ММВБ и курса USD/RUB в районе 2705-2735 пунктов и от 63,3 до 64,6 рубля за $1.