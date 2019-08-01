Дата-центр на территории бывшего завода "Русала" в Карелии будут строить вместе с Китаем

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 августа. /ТАСС/. Высокотехнологичный дата-центр в городе Надвоицы Сегежского района построит компания "Дисилэб" совместно с китайской корпорацией по производству серверов Inspur. Работы планируется начать до сентября 2019 года, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков у себя на странице "ВКонтакте".

"Сегодня в Минэкономразвития РФ встретился с представителями ООО "Дисилэб" и старшим вице-президентом китайской корпорации Inspur, президентом корпорации по международному развитию бизнеса Ян Цзюнь. Обсудили этапы реализации проекта по созданию в Надвоицах высокотехнологичного дата-центра "DCLab Карелия", - говорится в сообщении.

Китайская компания выступит соинвестором в реализации высокотехнологичного предприятия в Надвоицах. Для этого в четверг представители Inspur заключили сделку с компанией "Русал", выкупив у них ООО "Карельский центр обработки данных". Сумма сделки не раскрывается.

Как сообщалось ранее, новый дата-центр "DCLab Карелия", строительство которого оценивается в 8 млрд рублей, появится на территории бывшего Надвоицкого аллюминиевого завода, которым с 2003 года владел "Русал". Для этого инвесторы должны были выкупить участок размером в 6 гектаров.

Дата-центр в Надвоицах планируется построить к концу 2020 года. На высокотехнологичном предприятии появится 100 рабочих мест, управлять оборудованием будут из Петрозаводска при поддержке специалистов Петрозаводского госуниверситета.

Надвоицкий аллюминиевый завод (НАЗ) был градообразующим предприятием Надвоиц, карельского города с населением в 7,6 тыс. человек. С 2003 года заводом владеет компания "Русал", которая в 2018 году законсервировала производство из-за введенных США санкций, которые в январе 2019 года были отменены. После остановки завода "Русал" предложил сотрудникам НАЗ работу на предприятиях компании в других регионах, на производстве "Русского радиатора", а также увольнение по соглашению сторон с выплатой 6-7 средних зарплат. Многие выбрали увольнение по соглашению сторон.