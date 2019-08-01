Падение объемов экспорта нефти из Венесуэлы в июле составило более 17%

КАРАКАС, 2 августа. /ТАСС/. Экспорт нефти Венесуэлы в июле упал на 17,5% по причине нехватки покупателей у государственной нефтяной компании PDVSA ("Петролеос де Венесуэла"), как сообщает в четверг агентство Reuters.

В прошлом месяце PDVSA и ее партнеры экспортировали в общей сложности более 932 тыс. баррелей в сутки, в основном в азиатские страны. По данным агентства, компания во втором квартале увеличила экспорт тяжелых сортов нефти. В то же время она приостановила поставки нефти, которую закупали нефтеперерабатывающие заводы США до того, как администрация президента Дональда Трампа объявила о введении санкций в конце января. Отразились на добыче на западных месторождениях и экспорте также перебои в подаче электроэнергии в июле.

В этих условиях, как утверждает агентство, на традиционных партнеров PDVSA пришлась большая доля экспорта нефти из Венесуэлы. Reuters отмечает, что "Роснефть" в июле получала более 46% венесуэльского нефтяного экспорта, а с момента введения санкций против компании объем закупок "вырос вдвое". Количество нефти, поставляемой на Кубу, также увеличилось на 6%.

Администрация США 28 января ввела санкции против PDVSA. Одновременно Минфин США обещал начать выдачу временных лицензий, позволяющих проводить "некоторые транзакции" нефтегазовой компании. Кроме того, принадлежащая венесуэльской компании американская "дочка" Citgo сможет продолжить работу при условии, что полученные ей средства останутся на заблокированных в США счетах и не будут направляться в PDVSA. Таким образом, по заверению Вашингтона, американская сторона пытается оказать максимально возможное давление, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро пошел на проведение досрочных выборов главы государства.