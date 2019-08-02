Токийская биржа отреагировала мощным падением на слова Трампа о новых пошлинах против КНР

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Мощным падением отреагировала в пятницу крупнейшая в Азии Токийская фондовая биржа (ТФБ) на слова президента Дональда Трампа о том, что США продолжат вводить пошлины на товары из Китая, пока Вашингтон и Пекин не заключат торговое соглашение. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 10:30 по местному времени (04:30 мск) ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 2,18% до отметки в 21 070,82 пункта. Отметился мощным падением и курс доллара к японской иене - с открытия валютных торгов он снизился на 1,94% и вышел на отметку 106,9 иен за доллар - впервые опустившись ниже отметки в 107 иен за доллар с 25 июня этого года.

Трамп в четверг в беседе с журналистами подчеркнул, что власти США продолжат вводить пошлины на товары из Китая, пока Вашингтон и Пекин не заключат торговое соглашение, отметив, что, по его мнению, председатель КНР Си Цзиньпин хочет заключить соглашение, однако "не продвигается [в этом вопросе] достаточно быстро".

Торговые споры

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. В первой половине мая в американской столице прошел 11-й раунд консультаций, однако после этого диалог зашел в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму $60 млрд.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите Группы двадцати (G20) в Осаке 28-29 июня. Американский лидер обещал не вводить новые пошлины на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

Ранее на этой неделе в Шанхае прошел 12-й раунд переговоров. В среду Белый дом распространил заявление, в котором назвал прошедшие встречи конструктивными, однако в четверг американский президент на своей странице в Twitter объявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд.

Следующий раунд переговоров, как ожидается, состоится в Вашингтоне в начале сентября.