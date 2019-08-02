СМИ: новые пошлины США на импорт из Китая затронут игрушки, iPhone и оружие

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Новые американские таможенные пошлины, которые будут введены на китайский импорт с 1 сентября, затронут детские игрушки, одежду, обувь, а также такие электронные устройства, как смартфоны IPhone ("Айфон"), и даже оружие. Об этом сообщил в четверг информационный портал "Аксиос".

Президент Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд. По словам хозяина Белого дома, американская сторона продолжит вводить пошлины на товары из КНР, пока Вашингтон и Пекин не заключат торговое соглашение.

Введение новых тарифов приведет к тому, что США будут облагать сбором практически весь китайский импорт, направляемый в Америку. По данным портала, пошлины затронут такие предметы одежды, как пальто, брюки, шорты, юбки, платья и даже нижнее белье. Кроме того, сборы коснутся и электронных устройств - смартфонов IPhone, микрофонов, цифровых камер, наушников, игровых приставок. При этом, по данным "Аксиос", пошлины будут распространяться и на огнестрельное оружие - револьверы, пистолеты, винтовки и др.

Среди остальных товаров в списке значатся детские игрушки, молочная продукция, цветы, овощи и фрукты, специи, алкоголь, предметы мебели и товары для дома, спортинвентарь, в том числе и клюшки для гольфа, в который любит играть Трамп.

Портал подчеркивает, что осенью цены на потребительские товары заметно возрастут, несмотря на заверения главы государства и представителей его администрации об обратном.

Торговые споры

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. В первой половине мая в американской столице прошел 11-й раунд консультаций, однако после этого диалог зашел в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму $60 млрд.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите Группы двадцати (G20) в Осаке 28-29 июня. Американский лидер обещал не вводить новые пошлины на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

Ранее на этой неделе в Шанхае прошел 12-й раунд переговоров. В среду Белый дом распространил заявление, в котором назвал прошедшие встречи конструктивными, однако в четверг американский президент на своей странице в Twitter объявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд.

Следующий раунд переговоров, как ожидается, состоится в Вашингтоне в начале сентября.