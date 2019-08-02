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Торговая война

МИД КНР: США собираются предпринять неверные шаги для завершения торговой войны

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что размер объявленных пошлин на товары из Китая может увеличиться с 10% до 25% или больше

ПЕКИН, 2 августа. /ТАСС/. Намерение Белого дома продолжить повышение пошлин на китайскую продукцию следует рассматривать как грубую ошибку, которая не позволит Китаю и Соединенным Штатам преодолеть конфликтную ситуацию в торговой сфере. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И, сообщает в пятницу Спутниковый телеканал города Шэньчжэня (Южный Китай).

"Это абсолютно неправильный метод урегулирования наших торгово-экономических противоречий", - заявил он журналистам в период проведения межминистерской встречи членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке.

Ранее американский лидер сообщил, что размер объявленных в четверг пошлин на товары из Китая может увеличиться с 10% до 25% или больше. "10% - это на короткий период времени, а потом я могу сделать их больше или меньше: все зависит от ситуации со сделкой. <...> Если вы помните, когда я объявлял пошлины в 25%, я делал это поэтапно, и эти тарифы также могут быть постепенно повышены, они также могут быть сняты. <...>Так что мы начали с 10%, но они могут быть подняты более чем до 25%", - пояснил хозяин Белого дома.

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