Котировки бирж Шанхая и Шэньчжэня упали после заявления Трампа о новых пошлинах

ШАНХАЙ, 2 августа. /ТАСС/. Значительное падение котировок наблюдается на биржах материкового Китая на фоне заявления президента США Дональда Трампа о планах ввести новые пошлины на товары из Китая. Основные индексы в Шанхае и Шэньчжэне к закрытию промежуточной утренней сессии в пятницу продемонстрировали отрицательную динамику, свидетельствуют данные с сайтов торговых площадок.

Индекс "Шанхай композит", отражающий общую ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, упал к концу утренней торговой сессии на 1,68%, до отметки 2859,81 пункта. Ключевой индикатор деловой активности на торговой площадке в Шэньчжэне, индекс "Шэньчжэнь компонент", снизился на 1,98%, до отметки 9268,05 пункта.

Падение котировок на площадках Шанхая и Шэньчжэня произошло после прозвучавшего в четверг заявления Трампа о том, что США продолжат вводить пошлины, пока Вашингтон и Пекин не заключат торговое соглашение. Американский лидер объявил о намерении с 1 сентября ввести новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов.