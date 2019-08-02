"Ъ": компании РФ просят использовать отечественные рейтинги в расчете кредитных рисков

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. "Газпром", "Татнефть", "Новатэк" и "Северсталь" просят перейти с 2020 году к использованию рейтингов отечественных агентств при расчете нормативов достаточности капитала банков. Соответствующее письмо главы этих компаний направили президенту РФ Владимиру Путину, пишет газета "Коммерсантъ", которая ознакомилась с содержанием письма.

"Главы "Газпрома", "Татнефти", "Новатэка" и "Северстали" в письме к Владимиру Путину просят его дать поручение ЦБ при расчете нормативов достаточности капитала банков с 2020 года ориентироваться на рейтинги отечественных рейтинговых агентств, а не на предложенную ЦБ переходную "безрейтинговую" схему", - говорится в публикации.

По мнению авторов письма, переход на использование рейтингов, аккредитованных Банком России национальных кредитных рейтинговых агентств, обеспечит снижение коэффициентов риска по высококлассным заемщикам до 20%.

Банк России, в свою очередь, предлагает использовать вместо рейтингов пониженные коэффициенты риска для заемщиков "инвестиционного класса" и банков высшего класса (по классификации ЦБ по соблюдению ими нормативов), а также для субъектов МСП. Банк России должен опубликовать новую версию инструкции по расчету коэффициентов риска в третьем квартале 2019 года.

Минфин, комментируя письмо, заявил "Коммерсанту", что "в целом поддерживает предложения бизнес-сообщества", это "позволит гарантировать большую надежность проведения кредитного анализа нефинансовых организаций".

В Банке России пояснили изданию, что сравнительный анализ влияния двух подходов показывает, что "безрейтинговый" вариант дает (при суверенном рейтинге РФ на уровне "ВВВ-") "гораздо большую экономию капитала для кредитования экономики, чем подход, основанный на рейтингах". По оценке ЦБ, потенциальный рост корпоративного кредитования в его варианте составляет 2,5 трлн рублей.