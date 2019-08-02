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Колебания курса рубля
Обновлено 

Курс доллара вырос до 64,7 рубля

Курс евро увеличился до 71,67 рубля

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 35 копеек и составил 64,7 рубля.

Курс евро вырос на 34 копеек и составил 71,67 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,2%, до уровня в 2696,69 пункта.

Индекс РТС опустился на 1,96% и составил 1320,05 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Российские индексы снижаются вслед за негативной реакцией мировых площадок на объявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон с 1 сентября намерен ввести новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд. Кроме того, по данным СМИ, Трамп подписал указ, вводящий второй пакет санкций против России по так называемому делу Скрипалей.

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