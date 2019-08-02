Курс евро достиг 72 рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже поднялся на 0,93% и достиг уровня в 72,0 рубля, свидетельствуют данные торгов на 11:56 мск.

В последний раз курс евро был на уровне 72 рубля 28 июня 2019 года.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон с 1 сентября намерен ввести новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд долларов. Мировые торговые площадки, включая российские, отреагировали на это снижением. Кроме того, на динамику отечественного рынка повлияла новость, появившаяся в ряде СМИ, о том, что Трамп подписал указ, вводящий второй пакет санкций против России по так называемому делу Скрипалей.