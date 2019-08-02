"Ростелеком" поставит планшеты на российской ОС для проведения переписи в 2020 году

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. "Ростелеком" поставит планшеты на российской операционной системе "Аврора" (ранее она носила рабочее название Sailfish) для проведения переписи населения в 2020 году. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, в рамках осуществляемых Росстатом госзакупок в 2019-2020 годах для проведения переписи населения "Ростелеком" выбран единственным исполнителем в части закупки программно-аппаратного комплекса, включающего планшетные компьютеры со специальным программным обеспечением на мобильной операционной системе отечественного производства, с помощью которого должны собираться сведения о населении, происходить обработка этой информации и подведение итогов переписи. Также "Ростелеком" займется разработкой, вводом в эксплуатацию и полным сопровождением такого ПО, говорится в постановлении.

Кроме того, кабмин назначил Гознак ответственным в части работ по изготовлению бланков на бумаге для проведения переписи и услуг по их доставке до территориальных органов Росстата, а ФГУП "Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации" - в части подготовки материалов переписи к автоматизированной обработке и ее проведению.

Предельным сроком, на который заключаются контракты, выбрано 31 декабря 2020 года. Финансирование мероприятий по проведению Росстатом переписи населения предусмотрено федеральным бюджетом.

В марте президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Коммерсантъ" заявлял, что госоператор может поставить Росстату несколько сотен тысяч устройств на ОС "Аврора" для проведения переписи населения в 2020 году. До этого "Ростелеком" объявил прием заявок на поставку 100 тыс. смартфонов с предустановленной операционной системой "Аврора", соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Максимальная стоимость контракта составляет 3,7 млрд руб. Согласно документации, смартфоны предназначены для чиновников федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, муниципальных организаций, бюджетных учреждений и компаний с государственным участием.