"Это наша земля". Медведев на Итурупе оценил развитие экономики и соцсферы Курил

ИТУРУП, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев завершил свою двухдневную поездку в Дальневосточный федеральный округ посещением острова Итуруп. Одной из главных тем совещаний, которые глава кабмина провел 1-2 августа в Чите и Южно-Сахалинске, а днем ранее - в Красноярске, стала ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке. Возмущения как повод приезжать почаще В пятницу Медведев вылетел из Южно-Сахалинска на Итуруп, где осмотрел целый ряд объектов, в том числе школу, аэропорт "Ясный" и водно-оздоровительный комплекс "Жаркие воды". В селе Рейдово он ознакомился с тем, как идет строительство новых жилых домов, а на рыбоперерабатывающем заводе "Ясный" попробовал икру местного производства.

По окончании поездки премьер поделился впечатлениями от увиденного с журналистами, а заодно ответил на вопросы о протестах Токио на появление Медведева на Курилах и о борьбе с лесными пожарами. "Я наблюдаю за развитием островов Курильской гряды уже приблизительно больше десяти лет, - напомнил он. - Изменения, конечно, очень значительные". Глава правительства добавил, что в своей первой поездке на Курилы в 2011 году он увидел здесь бараки и низкий уровень жизни. "Сейчас здесь заасфальтированные дороги, - сказал премьер. - Будут строиться новые дома, квартиры, новая школа, современные предприятия". По словам Медведева, протесты японской стороны, начавшие звучать еще до его поездки на Курилы, главу правительства России не беспокоят. "Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область, - пояснил он. - Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?". Премьер напомнил, что российские госслужащие посещают и Курилы, и любые другие территории страны без согласования с какими бы то ни было государствами "при всем нашем добром отношении и желании развивать дружеские связи". "Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать представителям правительства Российской Федерации, чем мы, естественно, и будем заниматься", - заключил он. Министерство иностранных дел Японии по дипломатическим каналам заявило российской стороне протест, назвав поездку Дмитрия Медведева на Итуруп "неприемлемой", "ранящей чувства японских жителей" и "противоречащей последовательной позиции Японии по этим территориям". Конфискация техники "черных лесорубов" Глава кабмина рассказал журналистам, что подписал поручение о конфискации техники, которой пользуются "черные лесорубы". "Для того, чтобы подобные попытки (незаконных лесозаготовок - прим. ТАСС) в будущем не возникали, во всяком случае для того, чтобы постараться их пресечь, я подписал поручение, - заявил он. - Это поручение направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса - это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы, в общем, любая техника, - изымались, то есть конфисковались в доход бюджета".

Премьер пояснил, что это будет делаться "по той же схеме, как это делается, например, в отношении орудий незаконного рыбного промысла". "Здесь будет применен тот же самый порядок и те же самые правила, - отметил Медведев. - Надеюсь, что это поможет эту проблему решить". "Считаю, что это абсолютно справедливый подход к такого рода незаконным действиям", - добавил он. При этом Медведев считает, что связь между лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке с незаконными вырубками еще предстоит проанализировать. "В отношении незаконных порубок, вырубок леса очевидно, что такого рода проблема в нашей стране существует и носит очень масштабный характер, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Связь между такими незаконными действиями и пожарами еще предстоит установить, это невозможно предполагать". "Но тем не менее, есть такая точка зрения, она должна быть подвергнута анализу на уровне правоохранительных органов и специальных надзорных служб", - отметил премьер. Развитие центров роста Дальнего Востока Развитие Курил премьер обсудил несколькими часами ранее своей поездки на Итуруп, когда проводил в Южно-Сахалинске совещание о центрах экономического роста на Дальнем Востоке. Там он назвал интересной идею обнуления ставок налогов на Курилах. "Нам нужен специальный инструмент активизации бизнеса именно на этих островах", - пояснил актуальность такого предложения глава кабмина. "Я сейчас не предвосхищаю результаты, давайте посмотрим имеющиеся предложения по поддержке бизнеса в том регионе - в Сахалинской области и в целом на Курильских островах", - добавил он. Говоря о развитии Дальнего Востока, премьер рассказал, что размер единой субсидии округу составит более 94 млрд руб. на три года. По оценке Медведева, это значительные для Дальнего Востока деньги. "Они должны идти на самые важные направления для жителей каждой отдельной территории. Где-то есть проблемы с доступностью медицинской помощи, где-то не хватает яслей, в других регионах недостаточно жилья, есть проблема аварийного жилья, - отметил глава правительства. - Скажем откровенно, большинство регионов под все эти критерии, собственно, и подпадают". Он подчеркнул, что региональная специфика должна учитываться в планах по социальному развитию каждого субъекта РФ.