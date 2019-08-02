"Это наша земля". Медведев на Итурупе оценил развитие экономики и соцсферы Курил

ИТУРУП, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев завершил свою двухдневную поездку в Дальневосточный федеральный округ посещением острова Итуруп. Одной из главных тем совещаний, которые глава кабмина провел 1-2 августа в Чите и Южно-Сахалинске, а днем ранее - в Красноярске, стала ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке.
Возмущения как повод приезжать почаще
В пятницу Медведев вылетел из Южно-Сахалинска на Итуруп, где осмотрел целый ряд объектов, в том числе школу, аэропорт "Ясный" и водно-оздоровительный комплекс "Жаркие воды". В селе Рейдово он ознакомился с тем, как идет строительство новых жилых домов, а на рыбоперерабатывающем заводе "Ясный" попробовал икру местного производства.
По окончании поездки премьер поделился впечатлениями от увиденного с журналистами, а заодно ответил на вопросы о протестах Токио на появление Медведева на Курилах и о борьбе с лесными пожарами. "Я наблюдаю за развитием островов Курильской гряды уже приблизительно больше десяти лет, - напомнил он. - Изменения, конечно, очень значительные". Глава правительства добавил, что в своей первой поездке на Курилы в 2011 году он увидел здесь бараки и низкий уровень жизни. "Сейчас здесь заасфальтированные дороги, - сказал премьер. - Будут строиться новые дома, квартиры, новая школа, современные предприятия".
По словам Медведева, протесты японской стороны, начавшие звучать еще до его поездки на Курилы, главу правительства России не беспокоят. "Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область, - пояснил он. - Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?". Премьер напомнил, что российские госслужащие посещают и Курилы, и любые другие территории страны без согласования с какими бы то ни было государствами "при всем нашем добром отношении и желании развивать дружеские связи". "Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать представителям правительства Российской Федерации, чем мы, естественно, и будем заниматься", - заключил он.
Министерство иностранных дел Японии по дипломатическим каналам заявило российской стороне протест, назвав поездку Дмитрия Медведева на Итуруп "неприемлемой", "ранящей чувства японских жителей" и "противоречащей последовательной позиции Японии по этим территориям".
Конфискация техники "черных лесорубов"
Глава кабмина рассказал журналистам, что подписал поручение о конфискации техники, которой пользуются "черные лесорубы". "Для того, чтобы подобные попытки (незаконных лесозаготовок - прим. ТАСС) в будущем не возникали, во всяком случае для того, чтобы постараться их пресечь, я подписал поручение, - заявил он. - Это поручение направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса - это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы, в общем, любая техника, - изымались, то есть конфисковались в доход бюджета".
Премьер пояснил, что это будет делаться "по той же схеме, как это делается, например, в отношении орудий незаконного рыбного промысла". "Здесь будет применен тот же самый порядок и те же самые правила, - отметил Медведев. - Надеюсь, что это поможет эту проблему решить". "Считаю, что это абсолютно справедливый подход к такого рода незаконным действиям", - добавил он.
При этом Медведев считает, что связь между лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке с незаконными вырубками еще предстоит проанализировать. "В отношении незаконных порубок, вырубок леса очевидно, что такого рода проблема в нашей стране существует и носит очень масштабный характер, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Связь между такими незаконными действиями и пожарами еще предстоит установить, это невозможно предполагать". "Но тем не менее, есть такая точка зрения, она должна быть подвергнута анализу на уровне правоохранительных органов и специальных надзорных служб", - отметил премьер.
Развитие центров роста Дальнего Востока
Развитие Курил премьер обсудил несколькими часами ранее своей поездки на Итуруп, когда проводил в Южно-Сахалинске совещание о центрах экономического роста на Дальнем Востоке. Там он назвал интересной идею обнуления ставок налогов на Курилах. "Нам нужен специальный инструмент активизации бизнеса именно на этих островах", - пояснил актуальность такого предложения глава кабмина. "Я сейчас не предвосхищаю результаты, давайте посмотрим имеющиеся предложения по поддержке бизнеса в том регионе - в Сахалинской области и в целом на Курильских островах", - добавил он.
Говоря о развитии Дальнего Востока, премьер рассказал, что размер единой субсидии округу составит более 94 млрд руб. на три года. По оценке Медведева, это значительные для Дальнего Востока деньги. "Они должны идти на самые важные направления для жителей каждой отдельной территории. Где-то есть проблемы с доступностью медицинской помощи, где-то не хватает яслей, в других регионах недостаточно жилья, есть проблема аварийного жилья, - отметил глава правительства. - Скажем откровенно, большинство регионов под все эти критерии, собственно, и подпадают". Он подчеркнул, что региональная специфика должна учитываться в планах по социальному развитию каждого субъекта РФ.
"Мы рассчитываем на конкретные результаты от вложений федерального бюджета, иного и быть не может, - подчеркнул Медведев. - Есть точные показатели". Он пояснил, что до 2021 года должны появиться 19 новых больниц и поликлиник, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 18 школ, 8 детских садов, 27 спортивных объектов, 20 объектов культуры. Медведев также отметил, что предусмотрен капитальный ремонт в 30 больницах, 105 образовательных учреждениях, 14 учреждениях культуры. Кроме того, средства должны обеспечить поставку транспорта, в том числе машин скорой помощи, автобусов, трамваев.
Отдельно Медведев уделил внимание необходимости расселения аварийного жилого фонда. "Скажем прямо, этот вопрос, конечно, актуален для всех территорий, входящих в Дальневосточный федеральный округ", - подчеркнул глава правительства, призвав губернаторов уделить ему внимание. Днем ранее он уже обсудил эту проблему с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко. Также они затрагивали вопрос интенсификации авиасообщения с полуостровом, Медведев пообещал обсудить это с руководством "Аэрофлота".
Недобросовестные подрядчики
На совещании в Южно-Сахалинске Медведев признался, что его "достала" проблема недобросовестных подрядчиков. "Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах - вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала", - сказал премьер. Он напомнил, что уже давал поручение по поводу усиления ответственности недобросовестных подрядчиков. По словам главы кабмина, речь идет не только об административной ответственности, но и о введении специального состава преступления, связанного с манипуляциями конкурсами.
Премьер заметил, что не стоит раздувать подобные ситуации, но случаи, когда деятельность участников конкурса направлена на то, чтобы заранее уничтожить его результаты, должны быть наказуемы. "Заявка дается в таком виде, который не исполним, соответственно, конкурс завершается, исполнить по таким правилам конкурс невозможно, в результате все отменяется, мы все теряем деньги, а кто-то наслаждается этой ситуацией", - сказал глава правительства. Он сделал акцент на то, что причины могут быть разными: желание просто "разбить" конкурс и в будущем поучаствовать в его отдельных частях, действия назло и другие. "Это надо завершать, эта проблема сплошная по всей стране", - заключил Медведев.
Пожары на Дальнем Востоке и в Сибири
Одной из основных тем совещания в Чите, которое премьер провел 1 августа, стала борьба с лесными пожарами как на Дальнем Востоке, там и в Сибири. На нем Медведев сообщил, что подписал перечень поручений, подготовленный по итогам совещания о ситуации с пожарами, прошедшего 31 июля в Красноярске. Глава кабмина уточнил, что документ касается усиления группировки сил и средств, которые задействованы в тушении лесных пожаров в разных регионах. Он также упомянул предложение о выделении МЧС, Минобороны и субъектам РФ из резерва правительства денег для покрытия расходов на тушение лесных пожаров, улучшение нормативно-правового регулирования отдельных вопросов, связанных с тушением пожаров и обеспечением безопасности, созданием новых структур, которые будут этим заниматься в регионах, в том числе специализированного лесопожарного центра, увеличением численности лесных инспекторов и другими кадровыми вопросами. Премьер также заметил, что документ содержит "целый ряд иных предложений и решений, которые касаются отдельных ситуаций, включая обеспечение в населенных пунктах, которые могут подвергнуться задымлению от лесных пожаров, контроля за содержанием вредных и загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, состоянием здоровья населения".
Медведев добавил, что поручил обеспечить проведение информационных кампаний, "чтобы людям было понятно, что и как происходит, в каком направлении развивается". Также он поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД России до 1 ноября провести проверки по выявлению умышленных поджогов для сокрытия незаконной заготовки леса.
Речь на совещании шла и о других проблемах региона. В частности, глава кабмина пообещал проработать возможность распространения режима свободного порта Владивосток на территорию Читы, поручил руководству Забайкалья сбалансировать бюджет региона, ускорить оформление участков по программе "Дальневосточный гектар" и поддержал идею субсидировать ипотеку для строительства жилья на Дальнем Востоке. Медведев также объявил, что для жителей Забайкальского края покупка льготных авиабилетов будет доступна круглый год, без сезонных ограничений. Кроме того, премьер подписал документ о выделении 76 млн рублей для обеспечения населения Забайкалья оборудованием для приема цифрового телесигнала.
Тушить не из окон министерств
На совещании в Красноярске, которое Медведев провел 31 июля, он потребовал усилить борьбу с природными пожарами в Сибири, несмотря на отсутствие прямой угрозы для населения. Председатель правительства призвал не надеяться, что "все пройдет само собой под влиянием погодных факторов или каким-то иным образом". "Работу по тушению пожаров нужно усилить везде, прежде всего в тех регионах, которые в наибольшей степени этими пожарами затронуты", - сказал премьер. В качестве главной задачи он назвал недопущение распространения огня на населенные пункты. Максимальный контроль за этим должны обеспечить представители власти всех уровней, в том числе "нужен максимальный контроль со стороны муниципальных властей, лесопользователей, региональных властей и, конечно, Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям". "Просил бы этот контроль обеспечить", - сказал глава кабмина, напомнив о пожарах 2010 года и подчеркнув, что повторения подобного "ни в коем случае нельзя допустить".
Медведев поручил провести "быструю координацию возможностей и усилий" МЧС с Министерством обороны РФ, которое создало оперативный штаб по оказанию помощи в тушении пожаров. "Поддержку и помощь регионам по линии федерального центра и бюджета Российской Федерации мы, конечно, окажем", - пообещал премьер-министр. При этом он еще раз обратил внимание глав регионов и муниципалитетов на то, что это их ответственность, поскольку тушить пожары нужно на месте, "а не из окон министерства по чрезвычайным ситуациям или министерства природных ресурсов".
Указав на то, что природные пожары в России - явление частое, Медведев подчеркнул необходимость подготовки к такого рода чрезвычайным ситуациям. "Нужны системные меры, каждый на своем месте должен знать, за что он отвечает, а если не хватает какой-то компетенции, не хватает полномочий, то можем эти вопросы оперативно рассмотреть на федеральном уровне", - сказал он.
По мнению премьера, важно оперативно информировать население о лесных пожарах. "Опыт последних лет показывает, что от этого зависит все, начиная от самого главного - безопасности людей - и заканчивая всякого рода эмоциональными проблемами", - сказал Медведев. Внимание этому нужно уделять на всех уровнях - муниципальном и региональном. "Это прежде всего задача местных властей, из Москвы мы не сможем этого сделать", - указал он.