Индекс РТС опустился ниже отметки в 1300 пунктов впервые с 4 июня

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Индекс РТС Московской биржи опустился на 3,56%, до отметки 1298,47 пункта, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз индекс находился ниже отметки в 1300 пунктов 4 июня текущего года.

Индекс Мосбиржи, в свою очередь, по состоянию на 15:50 мск опустился на 1,14%, до 2698,39 пункта.

Курс доллара к рублю вырос на 1,59%, до 65,38 рубля, курс евро - на 1,56%, до 72,45 рубля.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,48%, до $62,04 за баррель после сильного снижения накануне.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон с 1 сентября намерен ввести новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд. Мировые торговые площадки, включая российские, отреагировали на это снижением. Кроме того, на динамику отечественного рынка повлияла новость, появившаяся в ряде СМИ, о том, что Трамп подписал указ, вводящий второй пакет санкций против России по делу Скрипалей.