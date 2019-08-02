Серийное производство российского электромобиля Zetta могут начать в 2019 году

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Серийное производство российского электромобиля Zetta может начаться до конца 2019 года, если компания завершит сертификацию осенью, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью "Авто Mail.ru".

"В настоящее время при активной поддержке Минпромторга России разрабатывается проект бюджетного полноприводного электромобиля отечественной конструкции и сборки Zetta. Компания планирует завершить сертификацию уже осенью, в этом случае можно говорить о начале серийного производства до конца года", - сказал министр в интервью.

Как отметил Мантуров, уникальность автомобиля заключается в универсальном энергоэффективном тяговом электродвигателе. "Основу создания этого экологически чистого автомобиля положена российская бестрансмиссионная платформа", - отметил глава Минпромторга.

Zetta - первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться в Тольятти.