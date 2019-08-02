Советник Трампа не подтвердил, что США готовы не вводить новые пошлины на товары из КНР

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу полагает, что Вашингтон сейчас не намерен корректировать или отменять планы введения новых пошлин в размере 10% на товары из Китая на сумму $300 млрд. Об этом советник президента США Дональда Трампа заявил в пятницу в эфире телеканала Fox Business.

Американский лидер в четверг сообщил в Twitter о планах ввести указанные пошлины с 1 сентября. Телеканал CNBC в свою очередь информировал со ссылкой на источники, что Вашингтон может отложить введение пошлин или полностью отказаться от данных намерений, если посчитает, что со стороны Пекина имели место позитивные шаги в связи с переговорами по торговле.

Кадлоу отметил, что не может подтвердить данную информацию телеканала. "Крайний срок - 1 сентября", - подчеркнул он. "Президент не удовлетворен прогрессом в том, что касается достижения сделки по торговле", - добавил советник Трампа.

Во время интервью агентству Bloomberg Кадлоу также был задан вопрос о том, может ли Китай избежать введения новых пошлин, если до 1 сентября начнет закупать у США значительные объемы сельскохозяйственной продукции. "Я бы не стал спекулировать о том, что они смогут избежать [введения пошлин]. Я бы сказал, исходя из наших внутренних консультаций, что это будет очень положительным моментом", - отметил советник президента.

В среду завершился 12-й раунд торговых консультаций США и КНР, которые обе стороны назвали полезными и конструктивными. Переговоры зашли в тупик после 11-го раунда, который проходил в первой половине мая в США. Ситуацию усугубило очередное взаимное повышение пошлин на товары. С 10 мая Вашингтон ввел дополнительные тарифы на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. Пекин в ответ с 1 июня поднял пошлины более чем на 5 тыс. товарных позиций США на сумму $60 млрд.