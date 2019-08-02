ЕАБР рассматривает около 70 проектов на $2 млрд

НУР-СУЛТАН, 2 августа. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) рассматривает около 70 проектов с общим объемом финансирования не менее $2 млрд, сообщил журналистам заместитель председателя правления банка Амангельды Исенов.

"У нас на рассмотрении на разной стадии порядка 70 проектов находятся. Общий объем - не менее $2 млрд", - отметил он.

Основная часть проектов, по словам Исенова, приходится на Россию и Казахстан, которые являются учредителями ЕАБР.

Исенов также не исключил возможность финансирования проектов в странах, которые не являются участниками ЕАБР, в частности, в Узбекистане. "Речь идет о трех-пяти проектах, связанных с российскими инвестициями в Узбекистан", - отметил он, напомнив, что сейчас обсуждается вопрос членства Узбекистана в ЕАБР.

Кроме того, ЕАБР может войти в капитал российских банков, если это не будет противоречить миссии банка развития, добавил зампред правления.

ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами - участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.