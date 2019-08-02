Объем торгов акциями на Мосбирже в июле вырос на 54,3% в годовом выражении

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Объем торгов акциями на российском рынке в июле 2019 года вырос на 54,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 1,207 трлн рублей, говорится в сообщении Мосбиржи. Отмечается, что операции с ценными бумагами совершило рекордное количество частных инвесторов - 255,6 тыс. человек.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,674 трлн. рублей. В июле на фондовом рынке Московской биржи также были размещены 77 облигационных займов на общую сумму 1,228 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 498 млрд рублей.

Объем торгов на срочном рынке за год вырос на 6,6%, до 6,5 трлн рублей, или до 120,5 млн контрактов. Объем торгов фьючерсами и опционами на товары вырос на 24,6% и достиг 2,4 трлн рублей.

Объем торгов на валютном рынке составил 29,6 трлн рублей. Лучшую динамику продемонстрировала валютная пара "евро - доллар США": рост составил 61,3%, до 1,4 трлн рублей, также отмечается в сообщении.

Объем торгов на денежном рынке составил 30,1 трлн рублей. Объем торгов драгоценными металлами за год снизился с 9,9 млрд рублей в июле 2018 года до 2,8 млрд рублей в июле 2019 года. Общий объем биржевых торгов агропродукцией (зерно, сахар) также сократился и по итогам июля составил 2,2 млрд рублей, годом ранее данное значение было в два раза выше - 5,2 млрд рублей.

Группа "Московская Биржа" была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп - группы ММВБ и группы РТС. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX). Мосбиржа производит торги на фондовом, срочном, валютном и денежном рынках. С октября 2013 года также проводятся торги золотом и серебром.