Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 2-3,9% из-за внешнего фона

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов резко снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 2% - до 2674,9 пункта, индекс РТС снизился на 3,95%, до 1293,19 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:07 мск увеличился на 1,22%, до 65,143 рубля, курс евро вырос на 1,45%, до 72,368 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,52% - до $61,99 за баррель.

В пятницу российский рынок демонстрирует ослабление в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что с 1 сентября на китайские товары стоимостью $300 млрд будут введены 10-процентные тарифы. Кроме того, влияние оказало подписание американским президентом второго пакета санкций по "делу Скрипалей", где основным пунктом, вызывающим опасения рынка, является запрет "кредитования российского правительства американскими банками".

"Новостной поток второй половины недели давил как на высокорисковые активы вообще, так и на российские в частности. При этом произошел провал и на рынке энергоносителей", - сказал главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. На следующей неделе российскому рынку предстоит дальнейшее коррекционное снижение: если "медведям" удастся увести индекс Мосбиржи ниже минимума июля, установленного в районе 2665 пунктов, в этом случае ближайшей технической целью снижения будет выступать диапазон 2550-2590 пунктов, добавил Зварич.

На валютной секции Московской биржи российский рубль также понес существенные потери, тем не менее в ПСБ полагают, что в рамках следующей недели от отметки 65,5 рубля может быть сформирована коррекционная волна, чему поспособствует желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в долларе.

Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов также полагает, что в понедельник после пятничного падения российский рынок ожидает движение вверх. "Трамп дал понять, что готов дать "задний ход" в отношении введения пошлин против китайских товаров, если Пекин проявит гибкость. Кроме того, биржевики ждут прихода дивидендов "Газпрома", которые могут частично реинвестироваться в акции", - пояснил он.