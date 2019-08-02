Путин подписал закон о требованиях к иностранным электронным средствам платежа

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий требования к работе на территории РФ электронных кошельков и других электронных средств платежа, эмитируемых иностранными поставщиками платежных услуг (AliPay, WeChat и т. п.). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Требования устанавливаются к наличию на территории РФ представителя оператора иностранной платежной системы, правилам иностранной платежной системы, включая систему управления рисками и требования к защите информации, а также использования российской платежной инфраструктуры. При соблюдении устанавливаемых требований информация об операторе иностранной платежной системы будет включаться Банком России в ведущийся им реестр операторов иностранных платежных систем, что позволит обеспечить их учет и получение необходимой информации.

Для иностранных поставщиков платежных услуг предусматривается запрет оказания услуг по переводу денежных средств клиентам-резидентам и предоставления им электронных средств платежа. Клиент - физическое лицо, в отношении которого не проводилась идентификация или упрощенная идентификация, может предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета (эта норма вступит в силу по истечении одного года после дня официального опубликования закона).

Для формирования единых требований для таких иностранных платежных систем, минимизации рисков российских банков и потребителей законом уточняется понятие "иностранная платежная система" и устанавливаются требования к функционированию иностранных платежных систем на российской территории. В РФ должен находиться представитель оператора иностранной платежной системы, правила иностранной платежной системы должны включать систему управления рисками и требования к защите информации, а также использования российской платежной инфраструктуры.

Кроме того, в случае использования платежных карт для получения мер социальной поддержки, в том числе льгот при использовании транспортных услуг, кредитные организации обязаны предоставлять клиентам только национальные платежные инструменты, то есть банковскую карту "Мир" (эта норма вступит в силу через 180 дней после опубликования закона).