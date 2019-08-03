Эксперты: введение новых пошлин США не окажет существенного влияния на экспортеров Китая

ПЕКИН, 3 августа. /ТАСС/. Введение новых тарифов Соединенными Штатами не окажет сильного влияния на экспортеров КНР. Об этом пишет в субботу газета Global Times, цитируя мнение китайских специалистов.

"Похоже, что сельскохозяйственные закупки Китая не удовлетворили спрос [президента США Дональда] Трампа. Однако тариф в размере 10% не окажет большого влияния на китайских экспортеров, его будет легко "проглотить", - цитирует издание эксперта Академии общественных наук КНР Гао Линъюня.

Как сказал в свою очередь близкий к Министерству коммерции КНР аналитик Мэй Синьюй, "учитывая новые угрозы Трампа [связанные с введением дополнительных пошлин], вполне возможно, что Китай прекратит закупки некоторых американских товаров и контрмеры КНР не будут ограничены сферой торговли". "Участники рынка поймут, что угрозы со стороны США не окажут существенного влияния на китайских экспортеров и промышленных производителей, однако финансовый сектор Штатов столкнется с потрясениями", - отметил он.

"Поскольку экономика США зависит от ее финансового сектора, влияние [введения дополнительных тарифов] на Соединенные Штаты будет гораздо сильнее, чем на Китай", - добавил Мэй Синьюй. Он считает, что "сфера экономики - это козырь Трампа в его предвыборной гонке 2020 года, однако если во время президентской кампании разразится рецессия, Трамп потеряет свой шанс".

Хозяин Белого дома в четверг заявил, что его страна с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд. Как сообщила в пятницу на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, "если США повысят пошлины, китайская сторона примет ответные меры". Она также указала на то, что "Соединенные Штаты должны хорошенько подумать перед тем, как предпринимать такие шаги, поскольку им придется столкнуться с плачевными последствиями своих действий".