Иркутские власти планируют создать ТОСЭР в Байкальске, пострадавшем от паводка

ИРКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области подали заявку на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городе Байкальск, пострадавшем в ходе второй волны сильных дождевых паводков в регионе в конце июля. Об этом сообщил журналистам в воскресенье губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"Вчера у нас работала в Байкальске Ирина Макеева, руководитель Фонда моногородов. Мы договорились о том, что подаем заявку о создании там территории экономического развития. Две заявки ушли, и мы вместе уже работаем по Тулуну (город, наиболее пострадавший от паводков), и будем работать также по Байкальску, который не в таком объеме, как Тулун, но определенный ущерб понес", - сказал Левченко.

Байкальск - моногород на юге Иркутской области, в нем проживают около 12 тыс. человек. Ранее градообразующим предприятием был Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК), однако, в 2013 году он был закрыт. За 50 лет работы на площадке БЦБК накопилось около 6,5 млн т токсичных отходов производства, которые хранятся в специальных картах-накопителях. Из-за паводков они оказались под угрозой утечки, на площадку были направлены мощные насосные станции для откачки воды, и экологической катастрофы удалось избежать.

Также в Байкальске в ходе паводка было подтоплено несколько домов, повреждены мост через реку Солзан и городская канализация.

Паводок в области начался в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.