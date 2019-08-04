Гендиректор банка HSBC Джон Флинт уходит в отставку

ТАСС, 5 августа. Генеральный директор британского банка HSBC Джон Флинт уходит в отставку. Об этом компания сообщила в понедельник.

"HSBC Holdings объявляет, что Джон Флинт сегодня покидает должность генерального директора группы [компаний] по взаимному согласию с советом директоров. На период поиска [нового главы] совет директоров попросил Ноэля Куинна взять на себя роль временного генерального директора группы до тех пор, пока не будет назначен преемник", - говорится в заявлении компании, размещенном на сайте Гонконгской фондовой биржи.

Ноэль Куинн - глава подразделения Global Commercial Banking, он занимает эту позицию с 2015 года, а всего работает в HSBC в течение 32 лет, отмечается в заявлении.

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