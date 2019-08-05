ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года

ПЕКИН, 5 августа. /ТАСС/. Народный банк Китая (центробанк) в понедельник понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это минимальное значение курса валютной пары с 3 декабря прошлого года.

Ослабление юаня по отношению к американской валюте длится третий рабочий день подряд, однако впервые с декабря обменный курс опустился до отметки в 6,9.

Как сказал сотрудник банка "Миньшэн" Дун Вэньсинь, слова которого в понедельник приводит финансовый портал "Тунхуашуньцайцзин", "динамика индекса доллара, а также изменения во внешней экономической среде по-прежнему остаются ключевыми факторами, влияющими на колебания обменного курса жэньминьби".

Эксперты также отмечают, что говорить о девальвации юаня в долгосрочной перспективе пока рано. Как передает портал, с одной стороны китайско-американские торгово-экономические трения еще не проявили себя до конца, с другой - рост ключевых показателей экономики КНР обеспечит стабильность национальной валюты.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года он укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году его курс вновь опустился на 5,1%.