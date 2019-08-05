Дитрих: локализация систем бронирования в России не повлияет на стоимость авиабилетов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Перенос серверов систем бронирования авиабилетов (должен закончиться к 31 октября 2021 года) не вызовет увеличения стоимости авиабилетов. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Мы понимаем, как это сделать (обеспечить перенос серверов иностранных систем бронирования в РФ - прим. ред.), и я не думаю, что это вызовет какие-то катаклизмы или удорожание билетов. Нормальная, спокойная, рабочая история. По всем остальным информационным системам такого рода требования ранее были приняты, теперь мы дошли и до этих систем [бронирования авиабилетов] тоже. Ничего страшного не произойдет, все будет идти ровно по плану - как делать и как двигаться, мы знаем", - сказал он.

2 августа сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ, согласно которому все серверы систем бронирования авиабилетов, используемые для внутрироссийский рейсов, должны находиться в России.

Локализация систем бронирования должна обеспечить суверенитет при выполнении внутренних перелетов, конфиденциальность персональных данных, а также реализацию мер противодействия актам незаконного вмешательства.

Как ранее сообщал замминистра транспорта Александр Юрчик, перенос систем бронирования в юрисдикцию РФ будет осуществлен в три этапа. Первый этап - создание совместных предприятий существующих систем бронирования с контролем российской стороны - будет реализован до конца 2019 года. Второй - непосредственно перенос серверов - в 2019-2020 годах, третий этап предусматривает перестраивание российских авиакомпаний на работу с российскими сервисами.

Существующие системы

Три крупнейшие российские авиакомпании, сообщала ранее газета "Ведомости", используют иностранных провайдеров. "Аэрофлот" пользуется американской Sabre. У S7 - швейцарская SITA, но авиакомпания уже начала переход на испанскую Amadeus, которой также пользуются "Уральские авиалинии".

Также с американской Navitair и российской "Сирена-трэвел" работает "Победа". Почти все остальные российские авиакомпании (в том числе Utair) работают с "Сирена-трэвел". Исключение составляет авиакомпания "Азимут", которая пользуется разработанной Ростехом и аэропортом Внуково Национальной системой бронирования (НСБ).

В ноябре 2018 года "Аэрофлот" сообщал, что Sabre готова перенести серверы в Россию, планирует создать СП с российской компанией в 2019 году.