Bloomberg: власти Китая поручили компаниям прекратить закупки сельхозпродукции из США

ТАСС, 5 августа. Правительство Китая распорядилось, чтобы государственные компании прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции на фоне новой эскалации торговой войны с США. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, китайские агропромышленные компании уже выполнили это поручение и теперь ожидают результатов торговых переговоров между США и КНР.

Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что его страна с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Одной из причин этого шага глава Белого дома назвал тот факт, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американской сельхозпродукции.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. В первой половине мая в американской столице прошел 11-й раунд консультаций, однако после этого диалог зашел в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая предприняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США в $60 млрд.