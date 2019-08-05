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Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду

Сейчас сервис уже доступен в Краснодарском крае, до конца августа банк планирует распространить его действие на всю страну

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода. Сервис уже реализован в Краснодарском крае, до конца августа будет масштабирован на всю страну. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"В настоящий момент сервис приема платежей по QR доступен малому бизнесу Краснодарского края, с 5 августа его смогут подключать предприятия в Санкт-Петербурге. До конца августа сервис "Плати QR" будет доступен микро и малому бизнесу по всей стране", - отмечается в сообщении.

Оплатить товар по QR-коду можно через приложение "Сбербанк Онлайн". Для этого продавцу достаточно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель сканирует камерой своего смартфона через приложение. Предполагается, что услуга даст возможность физлицам оплачивать картой покупки в тех торговых точках, где нет традиционного эквайринга, - на рынках, в пунктах бытового обслуживания, небольших салонах красоты, цветочных магазинах, уточнили в пресс-службе Сбербанка.

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