Потери аграриев от засухи в Забайкалье превысили 180 млн рублей

ЧИТА, 5 августа. /ТАСС/. Потери аграриев от засухи в юго-восточных районах Забайкальского края, по предварительной оценке, превысили 180 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы региона.

В конце июля - начале августа режим чрезвычайной ситуации из-за засухи был введен в Приаргунском, Калганском и Краснокаменском районах Забайкальского края. От засухи на юго-востоке региона пострадало более 35 тыс. га посевов.

"Муниципалитеты приступили к подготовке документов для компенсации ущерба, причиненного сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим от засухи. По предварительной оценке, сумма прямых понесенных затрат составляет более 180 млн рублей", - говорится в сообщении.

Краевая комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в понедельник рекомендовала ввести на всей территории Забайкальского края режим ЧС из-за засухи.

В 2016 году аграрии Забайкальского края также пострадали от почвенной засухи. Тогда гибель сельхозкультур была зафиксирована на площади 69,4 тыс. га, что составило 41% общей посевной площади яровых культур. Ущерб от недобора урожая составил 1,1 млрд рублей.