Управляющий "Трансаэро" попросил у суда назначить экспертизу по банкротству компании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Конкурсный управляющий авиакомпании "Трансаэро", которая проходит процедуру банкротства, подал в суд заявление с требованием назначить экспертизу, чтобы установить искажалась ли бухгалтерская отчетность компании, а также определить, есть ли у нее признаки преднамеренного банкротства, и кто из сотрудников "Трансаэро" может быть к этому причастен. Соответствующее ходатайство он направил в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где рассматривается дело авиаперевозчика.

"Назначить рассмотрение ходатайства в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 24 сентября 2019 года", - говорится в определении суда.

В документе поясняется, что управляющий Алексей Белокопыт составил перечень вопросов для финансово-экономической экспертизы за период с декабря 2012 года по декабрь 2016 года, когда у перевозчика возникли финансовые трудности. В частности, он просит определить рыночную стоимость товарных знаков авиакомпании: "Авиационная компания "Трансаэро", "I-Transaero", "I-Transaero" Империал" и "E-Ticket". Также он требует установить, были ли факты искажения бухгалтерской отчетности компании за тот же период.

"Имеются ли признаки преднамеренного банкротства ОАО "АК "Трансаэро" в период деятельности с 01.01.2012 по 19.10.2015? Если да, то указать, в чьих действиях (бездействии) усматриваются признаки преднамеренного банкротства", - отмечается в документе.

Также в ходе экспертизы управляющий просит дать оценку, с какой даты АО "Трансаэро стало неспособно в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, и выяснить, были ли после этой даты и вплоть до сентября 2017 года руководством авиакомпании совершены сделки, которые стали причиной роста неплатежеспособности авиаперевозчика. "Если да, то указать, каковы финансовые потери должника от указанных сделок и действий", - говорится в определении суда.

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей, в октябре того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта, а в 2017 году "Трансаэро" была признана банкротом.