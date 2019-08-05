Источник: заместитель генерального директора "Аэрофлота" Зингман покинул пост

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Заместитель генерального директора "Аэрофлота" по работе с клиентами Вадим Зингман покинул компанию. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в авиакомпании.

"Зингман действительно покинул компанию. Он являлся заместителем генерального директора с момента прихода новой управленческой команды в 2009 году. Уход топ-менеджера после столь продолжительного периода работы в этой должности - это нормальное явление", - сказал собеседник агентства.

Источник напомнил, что ранее компанию в разное время покинули заместитель гендиректора по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари, заместитель гендиректора по коммерции и финансам Шамиль Курмашов, заместитель гендиректора по продажам и имущественным вопросам (позже - гендиректор дочернего перевозчика "Россия") Дмитрий Сапрыкин.

Как следует из биографии Зингмана на сайте "Аэрофлота", ранее он работал в банках "Инкомбанк", "Балтонэксим Банк", "Межрегиональном Клиринговом Банке", позже - в Минэкономразвития, а также в АФК "Система".