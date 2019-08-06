Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% Центра речевых технологий

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций в Группе компаний ЦРТ (Центр речевых технологий). Об этом говорится в сообщении Газпромбанка.

Также отмечается, что венчурная компания Digital Horizon вошла в капитал ЦРТ. Газпромбанк остался стратегическим акционером ЦРТ и продолжает активно участвовать в дальнейшем развитии компании.

Акционеры сформировали новый совет директоров компании, в который вошли два представителя от Газпромбанка, четыре представителя от Сбербанка, включая председателя совета директоров компании, а также один от Digital Horizon. Председателем совета директоров компании избран Константин Круглов, директор департамента SberDevices в Сбербанке.

Соглашение о приобретении 51%-ного пакета акций в группе компаний ЦРТ Газпромбанк и Сбербанк заключили в апреле 2019 года.

"Центр речевых технологий" - разработчик биометрических технологий, является ведущей российской компанией в области распознавания речи, а также решений в области профессиональной обработки данных и машинного обучения. Продукция компании уже сейчас продается более чем в 75 странах мира. В России технологии ЦРТ используется такими известными организациями, как Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, "Вымпелком", "Ростелеком", РЖД и многими другими.