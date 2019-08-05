ФАС: рынок может позитивно воспринять долгосрочные тарифы в электроэнергетике

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Переход на долгосрочные тарифы в электроэнергетике может быть позитивно воспринят как крупным, так и малым бизнесом, сообщил ТАСС заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев.

"Долгосрочное тарифное регулирование благоприятно скажется на участниках рынка. Сегодня созданы все условия для установления тарифов со сроком действия от пяти лет. Такое решение было бы позитивно воспринято не только крупными предприятиями, но и малым и средним бизнесом", - сказал он.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий госрегулирование тарифов для услуг по передаче электрической энергии, оказываемых сетевыми организациями, а также порядок заключения соответствующих соглашений на срок от пяти лет. Долгосрочные тарифы на передачу электроэнергии начнут действовать с 1 января 2023 года.

Ранее за переход на долгосрочные тарифы в электроэнергетике выступал глава "Россетей" Павел Ливинский, отмечая, что долгосрочные тарифы дадут возможность компании зарабатывать на дивиденды без ущерба для инвестиционной программы и не накладывая дополнительные обязательства на потребителей. Министр энергетики РФ Александр Новак в феврале сообщал, что ведомство обсуждает переход на долгосрочное тарифное регулирование в электроэнергетике на уровне инфляции минус 0,1%.