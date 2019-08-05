Россия поддержит кандидатуру представителя Болгарии на пост главы МВФ

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Россия поддержит кандидатуру представителя Болгарии Кристалины Георгиевой на должность директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

"Россия позитивно относится к выдвижению кандидатуры К. Георгиевой и будет готова поддержать ее в ходе предстоящего голосования", - говорится в сообщении.

2 августа 2019 года Европейский Союз принял решение о номинировании Георгиевой на должность главы МВФ. Впервые в 75-летней истории Фонда его может возглавить представитель страны, экономика которой относится к "формирующимся рынкам", отмечает Минфин.

Вероятность победы на выборах Георгиевой велика, так как страны ЕС обладают 44% голосов в МВФ, для получения более 50% голосов кандидату от Болгарии необходимо заручиться дополнительно поддержкой всего лишь нескольких стран.

"Кандидатура Георгиевой представляется правильным выбором. Г-жа Георгиева - блестящий дипломат, всесторонне подготовленный экономист, грамотный высокопрофессиональный финансист. В ситуации нарастания протекционизма в глобальной экономике ее опыт в решении задач развития придется как никогда кстати", - говорится в сообщении российского ведомства.

Как сообщалось в июле 2019 года, Кристин Лагард временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). На этом посту она должна сменить 1 ноября итальянца Марио Драги.