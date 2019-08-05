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Торговая война

Трамп заявил, что "валютные манипуляции" Китая наносили вред американской экономике

Глава Белого дома считает, что Пекин намерен продолжать получать сотни миллиардов долларов от США, благодаря нечестной торговой практике

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Приписываемые Китаю "валютные манипуляции" наносили вред экономике США, в том числе росту рабочих мест, а также влияли на снижение заработной платы американских рабочих. Соответствующее сообщение президент США Дональд Трамп разместил в понедельник в Twitter.

"Китай всегда использовал валютные манипуляции для обкрадывания наших предприятий и фабрик, нанесения вреда нашим рабочим местам, сокращения заработной платы наших рабочих и оказания негативного влияния на цены [на продукцию] наших фермеров. Теперь уже не так!" - написал американский лидер.

По его версии, Пекин "намерен продолжать получать сотни миллиардов долларов" от США, благодаря "нечестной торговой практике и манипулированию валютой". Глава государства заявил, что такого рода действия со стороны КНР "должны были быть остановлены много лет назад".

МИД Китая неоднократно заявлял, что Пекин не занимался и не будет прибегать в будущем к манипуляциям с курсом национальной валюты, используя его в качестве инструмента в ходе торговых споров.

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СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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