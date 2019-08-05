Обанкротившийся ростовский производитель вин планируют запустить в третьем квартале

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 августа. /ТАСС/. Работу на крупнейшем в Ростовской области предприятии по производству игристых и шампанских вин "Цимлянские вина", в июне признанном банкротом, планируется запустить во второй половине года. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"По "Цимлянским винам" мы ставим перед собой задачу [запустить производство] во второй половине года, если быть более точным, пробуем в третьем квартале", - рассказал он в эфире телеканала "Дон-24".

В июне арбитражный суд Ростовской области признал предприятие банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство до ноября 2019 года. На данный момент работа на предприятии остановлена. Виноградники ОАО "Цимлянские вина" являются самой северной зоной промышленного виноградарства в России.