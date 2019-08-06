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Продажи "Автоваза" в январе-июле увеличились на 2,2%

Продажи "Автоваза" в январе - июле увеличились на 2,2% - до 203,67 тыс. автомобилей - компания.

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Россия
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