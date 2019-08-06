Симферополь получит более 3,3 млрд рублей на ремонт 50 дорог по нацпроекту

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Столица Республики Крым и Симферопольский район получат более 3,3 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт 50 дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019-2024 годах, сообщили во вторник в пресс-службе республиканского правительства.

5 августа 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в кратчайшие сроки завершить заключение контрактов на выполнение работ в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и начать работы. Среди отстающих регионов, в частности, называлась Республика Крым, где зафиксирован самый низкий (5,41%) уровень заключения контрактов на выполнение работ в рамках нацпроекта, а также нулевой процент выполнения объемов работ по укладке верхних слоев дорожного покрытия.

"Планируемая протяженность участка капремонта дорожной сети Симферопольской городской агломерации в период с 2019 по 2024 год составит 513,341 км. Общий объем федеральной поддержки - 3 млрд 312 млн рублей (552 млн рублей в год)", - приводят в сообщении слова зампредседателя Совета министров - министра финансов региона Ирины Кивико.

Кроме того, предусмотрено финансирование из средств дорожного фонда Республики Крым в размере 828 млн рублей (138 млн рублей в год).

В частности, будет произведен ремонт дорог на 14 улицах в Симферополе и на 36 улицах в 13 селах в Симферопольском районе.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.