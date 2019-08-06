Audi отзывает в России почти 6,7 тыс. кроссоверов Q5

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российский дилер Audi - ООО "Фольксваген Груп Рус" - отзывает 6682 автомобилей модели Audi Q5 из-за нескольких возможных неисправностей в машинах. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В частности, отзыву подлежат 6679 автомобилей, реализованных в 2017-2019 годах. На них возможен выход из строя фиксатора на подкрылке, что может привести к ослаблению крепления накладки колесной арки, а в худшем случае накладка может отсоединиться от автомобиля.

Еще три автомобиля Audi Q5, реализованных в 2019 году, будут отозваны для замены передней панели.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что при изготовлении передней панели одно из сварных соединений в области крепления подушки безопасности переднего пассажира к передней панели может быть выполнено с отклонением от спецификации", - говорится в сообщении.

Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.