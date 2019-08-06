Минфин ФРГ предостерег от эскалации торгового конфликта между США и Китаем

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Министр финансов ФРГ Олаф Шольц предостерег от дальнейшего обострения торговых разногласий между США и Китаем.

"Дальнейшая эскалация лишь навредит, - сказал он во вторник в Берлине. - Уже сейчас торговые конфликты наносят ущерб экономике".

Обеспокоенность выразили и представители отраслевых союзов. Глава Объединения внешней торговли BGA Хольгер Брингман предупредил о том, что если ситуация обострится, "то победителем [из конфликта] не выйдет никто". В интервью с агентством DPA он предположил, что в случае удорожания евро сократится и экспорт немецких товаров.

"В условиях мягкой рецессии немецкой экономики мы не нуждаемся в эскалации глобального торгового конфликта", - сказал глава Немецкого института экономических исследований DIW Марсель Фрачер.

Китай временно прекратил закупки сельхозпродукции из США и не исключает повышения пошлин на товары этой отрасли, сообщило в понедельник агентство "Синьхуа". Этот шаг был предпринят в ответ на решение американской стороны ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. В первой половине мая в американской столице прошел 11-й раунд консультаций, однако после этого диалог зашел в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая предприняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на $60 млрд.