Итальянские аграрии оценили потери за пять лет от продэмбарго РФ более чем в €1 млрд

ТАСС, 6 августа. Прямые потери итальянских аграриев и производителей продуктов питания за пять лет после введения Россией продовольственного эмбарго в отношении стран ЕС составили более €1 млрд. Об этом говорится в заявлении итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, опубликованном в годовщину введения российского продэмбарго, которое стало ответом на санкции, объявленные Евросоюзом в отношении РФ.

"Экспорт сельскохозяйственной и продовольственной продукции Made in Italy потерял более €1 млрд в последние пять лет из-за прекращения поставок в Россию, которая ввела запрет на ввоз в отношении целого ряда важных продуктов питания, таких как фрукты и овощи, сыры, мясо и колбасы, а также рыбу из ЕС, США, Канады, Норвегии и Австралии", - отметила Coldiretti.

Аграрная ассоциация констатирует, что российское эмбарго свело к нулю поставки в Россию таких итальянских продовольственных товаров, как сыры пармезан и грана падано, пармской ветчины и ветчины "Сан-Даниэле", овощей и фруктов, в том числе яблок сорта "Гренни Смит", которые, по данным Coldiretti, популярны у российских потребителей.

"Речь идет о невыносимом ущербе для Италии и Европейского союза, очень важно возобновить диалог", - заявил президент Coldiretti Этторе Прандини по поводу потерь из-за российского эмбарго. Глава ассоциации итальянских аграриев также высказал тревогу в связи с угрозами президента США Дональда Трампа ввести повышенные пошлины на вино и продовольственные товары из стран ЕС, в том числе из Италии, из-за торгового спора между США и Евросоюзом в сфере авиационной промышленности. Глава Coldiretti призвал Еврокомиссию и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен преодолеть разногласия с Россией и разрешить противоречия с США.

Ассоциация Coldiretti отмечает, что после прекращения поставок типичных итальянских продуктов питания в РФ освободившееся место на рынке заняли их аналоги, которые производят российские фермеры и предприниматели. Похожие на итальянские продукты также поставляются из стран, которых не коснулось эмбарго, таких как Швейцария, Белоруссия, Аргентина и Бразилия, сетует итальянская ассоциация.

Поэтому к прямому материальному ущербу от прекращения экспорта в Россию следует добавить косвенные потери для имиджа итальянских продуктов в России, считают в Coldiretti. Организация отмечает, что прекращение поставок ударило по итальянским ресторанами в России, которые могу стать менее интересными для клиентов из-за того, что им теперь недоступны аутентичные продукты из Италии.

Эмбарго России как ответ на санкции

Евросоюз и США с 2014 года ввели санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и неоднократно расширяли и продлевали их. В ответ Россия 7 августа 2014 года ввела запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Продовольственное эмбарго, как и западные санкции, действует до сих пор. По данным Министерства сельского хозяйства, за последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% - с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году.