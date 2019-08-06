Бизнес-делегация пяти индийских штатов познакомится с возможностями Дальнего Востока РФ

ТАСС, 6 августа. Делегация предпринимателей и представителей власти пяти индийских штатов познакомится с возможностями регионов Дальнего Востока России в ходе двухдневного визита во Владивосток, который начнется 12 августа. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

"С возможностями горнодобывающего сектора, алмазогранильной отрасли, нефтехимии, глубокой лесопереработки, туризма на Дальнем Востоке ознакомится бизнес-делегация пяти индийских штатов на мероприятиях во Владивостоке. Делегацию возглавит министр торговли и промышленности Республики Индия Пиюш Гойял", - говорится в сообщении агентства.

Программу визита откроет пленарное заседание в кампусе Дальневосточного федерального университета. С российской стороны в нем примут участие заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, гендиректор АНО АПИ Леонид Петухов, а также представители федеральных и региональных властей.

Планируется, что главы дальневосточных регионов посвятят свои выступления перспективным направлениям российско-индийского сотрудничества. О своем видении будущего взаимодействия также расскажут главы индийских штатов Ассам, Гоа, Гуджарат, Уттар-Прадеш, Харьяна. Предполагается, что по итогам обсуждений стороны подпишут меморандумы о сотрудничестве.

Кроме того, при содействии Агентства пройдут отраслевые сессии, которые "должны стать платформой для общения между российским и индийским деловым сообществом и обсуждения перспективных направлений сотрудничества". "Предварительно мы проинформировали индийские компании о тех отраслях, в которые можно вкладывать инвестиции, о возможностях, которые получает инвестор на Дальнем Востоке, в том числе благодаря преференциальным режимам территорий опережающего развития и свободного порта", - приводит пресс-служба слова Петухова.