Гражданская авиация Армении не получала уведомления о прекращении полетов "Победы" в Гюмри

ЕРЕВАН, 6 августа. /ТАСС/. Комитет гражданской авиации Армении не получал официальных сообщений от лоукостера "Победа" о прекращении полетов в аэропорт "Ширак" города Гюмри в зимнее время из-за проблем с недоливом топлива. Об этом во вторник сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Хотим подчеркнуть, что Комитет гражданской авиации узнал о намерениях авиакомпании "Победа" прекратить зимние полеты Москва - Гюмри - Москва из публикаций в СМИ. Мы также не получали официального уведомления о прекращении данных полетов. Следует добавить, что для прояснения ситуации в Комитет были приглашены представители аэропорта и авиакомпании", - сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации.

В ведомстве также добавили, что по итогам встречи было решено создать специальную рабочую группу для выяснения обстоятельств и принятия соответствующих мер.

В пресс-службе ЗАО "Международные аэропорты "Армения", которое владеет аэропортом "Ширак", заявили корреспонденту ТАСС, что в связи с вопросом, поднятым авиакомпанией "Победа", проводится внутренняя проверка для прояснения создавшейся ситуации. "Мы находимся на связи с авиакомпанией "Победа" и призываем не делать поспешных выводов. В то же время хотим добавить, что в аэропорту "Ширак" никогда не было проблем с обслуживанием воздушных судов", - сообщили из компании.

Приостановка полетов

Ранее источник ТАСС сообщил, что лоукостер "Победа" приостанавливает рейсы в Гюмри с зимнего сезона. По его словам, решение о приостановке рейсов связано с систематическим недоливом топлива в аэропорту Гюмри. На данный момент "Победа" выполняет 10 рейсов в неделю из Москвы в Гюмри (оттуда предлагается перевозка до Еревана), в зимнем сезоне было запланировано 7 рейсов в неделю.