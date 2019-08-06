Грузия оценила потери от снижения числа российских туристов в июле в $44,3 млн

ТБИЛИСИ, 6 августа. /ТАСС/. Убытки, которые понесла в июле сфера туризма в Грузии из-за сокращения числа российских туристов, составили как минимум $44,3 млн. Об этом сообщила во вторник глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квиривишвили в интервью грузинскому информационному агентству "Интерпрессньюс".

"$44,3 млн - это та минимальная сумма, которой недосчитались малые и средние гостиницы, кафе и рестораны, туроператоры, люди, предлагающие разные туристические сервисы", - сказала она, комментируя ситуацию.

По ее словам, до того как 8 июля вступил в силу временный запрет на прямое авиасообщение с РФ, власти Грузии рассчитывали, что число туристов из России увеличится почти вдвое.

Администрация туризма Грузии в понедельник опубликовала данные за июль, согласно которым граждане РФ осуществили около 160 тыс. визитов в республику, что на 6,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом за 2018 год. Что касается данных за семь месяцев, то с января по июль граждане РФ осуществили более 850 тыс. визитов в Грузию, что на 22,1% больше по сравнению с аналогичными данными за прошлый год.