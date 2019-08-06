Суд отказал УК НПФ "Сафмар" в иске к "Открытию" по облигациям на 7,1 млрд рублей

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отказал во вторник управляющей компании НПФ "Сафмар" - "Управление инвестициями" - в иске к банку ФК "Открытие" как правопреемнику Бинбанка (присоединен к "ФК Открытие" с 1 января 2019 года) о взыскании убытков из-за неисполнения оферты по облигациям "Открытие холдинга" на 7,1 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В удовлетворении исковых требований отказать", - сказала судья.

Ранее банк "Открытие" в рамках этого процесса заявил встречный иск, где потребовал признать недействительными оферты, на основании которых заявлено требование истцов. Этот иск судом удовлетворен. В банке считают, что оферты были подписаны более поздней датой, чем заявляет истец, - когда бывший предправления Бинбанка Микаил Шишханов уже не занимал эту должность.

17 июля Арбитражный суд Москвы отказал в аналогичном иске от другой УК НПФ "Сафмар" - "IQG Управление активами" на 9,5 млрд рублей, в "Сафмаре" заявляли о намерении обжаловать это решение. Общая сумма требований по двум искам составляет 16,6 млрд рублей.

История спора

В фонде ранее сообщали, что 5 декабря 2016 года Бинбанк, который на тот момент входил в одну группу с НПФ "Сафмар", направил УК оферты с обязательством при определенных негативных обстоятельствах приобрести у них облигации "Открытие холдинг" по цене 1000 рублей плюс накопленный купонный доход. Таким обстоятельством, по мнению НПФ "Сафмар", стало введение временной администрации ЦБ в августе 2017 года в банк "ФК Открытие", который до этого был под контролем "Открытие холдинга", в результате чего стоимость бумаг "Открытие холдинга" на бирже стала резко снижаться.

19 сентября 2017 года УК потребовали у Бинбанка выкупить облигации. Однако с 21 сентября 2017 года в Бинбанк также была назначена временная администрация, которая 1 декабря 2017 года отказалась от исполнения оферт, говорили в "Сафмаре", что повлекло за собой убытки для управляющих компаний и пенсионных фондов в виде упущенной выгоды в размере неакцептованных оферт на сумму 17,74 млрд рублей, так как в настоящий момент облигации "Открытие холдинга" серий БО-03 и БО-04 фактически неликвидны.

В "ФК Открытие" заявляли, что убытки НПФ "Сафмар" не доказаны: "Открытие холдинг" не является банкротом, по облигациям не объявлен дефолт, а срок их погашения еще не наступил. Там также отмечали, что, согласно условиям оферт, порядок и условия их исполнения определяются акцептантом.

Облигации "Открытие холдинга" УК пенсионных фондов покупали на бирже в 2015-2016 годах по цене, близкой к номиналу (1000 рублей), на общую сумму 17,2 млрд рублей. Общая сумма вложений фондов в облигации по номиналу с учетом накопленного купонного дохода на 30 сентября 2018 года составила 19,5 млрд рублей, сообщал "Сафмар".

Бинбанк до 21 сентября 2017 года входил в группу "Сафмар" (принадлежит Михаилу Гуцериеву, до сентября 2017 года - Гуцериеву и совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову). В сентябре 2017 года Бинбанк, как и банк "ФК Открытие" месяцем ранее, был передан на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. С 1 января 2019 года банки объединены на базе "ФК Открытие", бенефициаром которого является ЦБ.