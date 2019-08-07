СМИ: ввоз товаров из Японии в Южную Корею значительно упал из-за бойкота

СЕУЛ, 7 августа. /ТАСС/. Импорт японских товаров в Южную Корею сократился на фоне роста напряженности в отношениях двух стран. Как сообщает в среду южнокорейский телеканал KBS со ссылкой на данные национального Таможенного управления, в июле импорт японского пива снизился на 45,1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив $4,3 млн.

Обычно с наступлением лета этот показатель растет, однако на этот раз ситуация иная. Телеканал указывает, что пиво является одной из целей бойкота японских товаров, инициированного в Южной Корее в ответ на ограничительные меры со стороны Японии.

На этом фоне отмечается также снижение импорта японских автомобилей. По данным Корейской ассоциации импортеров и дистрибьютеров автомобилей, в июле в стране было поставлено на учет 2,7 тыс. новых японских машин, что на 17,2% меньше, чем за тот же период прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 32,2%.

Эксперты считают, что, исходя из системы закупок импортных автомобилей, фактически реальное влияние бойкота можно будет увидеть лишь после 15 августа. В Таможенном управлении отмечается, что в связи с бойкотом наблюдается снижение импорта японских потребительских товаров.

Правительство Японии приняло 2 августа решение вывести Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. 1 июля Токио уже ужесточил контроль над экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных электронных устройств. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.