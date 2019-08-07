"Ведомости": около 50 связанных заемщиков перестали обслуживать долги в санируемом МИнБ

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Около 50 заемщиков Московского индустриального банка (МИнБанк) прекратили обслуживать свои долги в этой кредитной организации после начала ее санации. При этом финансовые потоки этих компаний управлялись одной структурой, связанной с МИнБанком, сообщил "Ведомостям" зампредседателя Банка России Василий Поздышев.

"После входа в банк временной администрации ФКБС около 50 заемщиков, которые вроде бы никак не были связаны ни с банком, ни друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность, перестали обслуживать свои долги, - сказал Поздышев. - Временная администрация выяснила, что всю финансовую отчетность для этих заемщиков готовила и, по сути, управление их финансовыми потоками вела одна и та же компания - УК "Инвестиции. Финансы. Капитал".

Гендиректором управляющей компании работал заместитель главного бухгалтера банка, сообщил зампред ЦБ, а в помещении МИнБанка нашли сервер этой организации.

"Похоже на то, что все эти заемщики управлялись так называемым "единым центром управления полетами", который находился в банке", - отметил Поздышев. По его словам, дисбаланс между активами и пассивами МИнБанка составляет 94 млрд руб., при этом около 80 млрд руб. приходится именно на этих заемщиков.

ЦБ объявил о санации Московского индустриального банка 22 января. На докапитализацию МИнБанка регулятор потратил 128,7 млрд рублей. Банк занимает 33-е место по размеру активов среди российских банков.