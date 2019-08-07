МЭР: годовая инфляция в России в августе составит 4,4-4,5%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает в России в августе дефляцию на уровне 0-0,2% в месячном выражении в связи с удешевлением плодоовощной продукции. По прогнозам министерства, годовая инфляция в августе составит 4,4-4,5%. Об этом говорится в докладе МЭР "Картина инфляции. Август 2019".

"В августе с высокой вероятностью будет происходить дефляция (от -0,2% месяц к месяцу до 0,0%), что соответствует годовым темпам роста 4,4-4,5% год к году. Дефляция по итогам месяца возможна при ускорении удешевления плодоовощной продукции", - говорится в докладе.

В документе также сообщается, годовая инфляция в России в июле 2019 года замедлилась до 4,58%.

"В июле 2019 года годовая инфляция продолжила замедляться - до 4,58% после 4,66% месяцем ранее", - говорится в отчете.

По оценке МЭР, цены на жилищно-коммунальные услуги в целом увеличились в июле на 1,8% месяц к месяцу, а их накопленный рост с начала года составил 4,3% с учетом повышения базовой ставки НДС.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ по итогам 2019 года на уровне 4,3%.

При этом основной вклад в повышение цен в июле внесла индексация тарифов на услуги ЖКХ, тарифы выросли на 2,47%, что соответствует установленным параметрам (2,4%).

В июне Банк России пересмотрел прогноз по инфляции в России в текущем году до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%. В ЦБ РФ отметили, что это сделано с учетом завершения переноса повышения НДС в цены, в том числе влияния вторичных эффектов, а также сохранения относительно благоприятных внешних условий и сдержанной динамики внутреннего спроса. В дальнейшем, по подсчетам Центробанка, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал новый прогноз ЦБ по инфляции в стране в 2019 году завышенным. Ранее он сообщал, что МЭР не исключает годовую инфляцию в 2019 году ниже 4%.