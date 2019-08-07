"Аэрофлот" с 27 октября запускает ежедневные рейсы в Южно-Сахалинск

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" откроет собственный рейс в Южно-Сахалинск 27 октября, говорится в сообщении компании. В октябре прошедшего года "Аэрофлот" передал выполнение рейсов на Дальний Восток своей дочерней авиакомпании "Россия".

"Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 октября 2019 г. запускает собственный ежедневый рейс между Москвой и Южно-Сахалинском. Продажа билетов будет открыта в августе", - говорится в сообщении авиакомпании.

Билеты будут продаваться по коммерческим тарифам, программа "плоских тарифов" на этот рейс не распространяется. В свою очередь, правительство Сахалинской области разработает собственный механизм субсидирования перевозки для жителей региона, добавили в "Аэрофлоте".

"Открытие нового рейса между Москвой и Южно-Сахалинском создаст дополнительные условия для развития деловой активности, новые возможности для отдыха и путешествий, улучшит транспортную связанность Сахалина с центром страны", - отметил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, слова которого приводятся в сообщении.

В настоящее время полеты на линии Москва - Южно-Сахалинск дважды в день выполняет авиакомпания "Россия" на самолете Boeing 777-300.

В октябре прошлого года ТАСС сообщал, что выполнение основной части полетов по "плоским тарифам" (с ценой авиабилета, которая не зависит от даты покупки и сезона) на Дальний Восток перешла от "Аэрофлота" к его дочерней компании "Россия". Информация об этом вызвала общественный резонанс в Сахалинской области. В декабре прошлого года глава Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что намерен вернуть в регион "Аэрофлот".

1 августа на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым глава Сахалинской области сообщил о проблемах с перелетами на остров. Люди не могут либо вылететь с острова, либо прилететь, сказал Лимаренко. На что Медведев пообещал "пару слов на эту тему руководству "Аэрофлота" сказать".